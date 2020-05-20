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Korona Virüs

Koronavirüste ikinci dalga yaşanır mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevapladı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 2. Dalga iddialarıyla ilgili olarak, “İkinci dalga virüsün mutasyon geçirmesiyle olur.” Dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:15:00 - 2020-05-20 22:21:04
Koronavirüste ikinci dalga yaşanır mı? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevapladı

Vefat sayısı bizim pandemideki seyrimizi etkileyen bir olay değil. Esas iyileşen ve vaka sayısı, toplam vaka ve toplam iyileşen sayısı önemli. Tablonun diğer kısmında 152 bin civarında toplam vakamız vardı. 113 bin iyileşen hastamız var. 4222 vefat sayımız var.

Tüm bunları değerlendirdiğimizde 34-35 bin civarında bir sayı çıkıyor. Bu sayı yanı konmuş aktif vaka. Yani virüsü hala üzerinde bulunduran bizim tanı koyduğumuz vakalar. Tanı koymadıklarımızı da saydığımız zaman aşağı yukarı toplumda 350 bin civarında insanın bu hastalığı hala bulundurduğu ancak çok belirtisi olmadığı için tanı almadığını gösteriyor.

Günlük vaka sayısında binin altına inmiş durumdayız. Biz eğer bir hata yapmazsak tedbirlerde ciddi hatalar yapmazsak kısa bir süre içerisinde sıfır düzeyine doğru gelebiliriz.

Çin 3,5 ayda 1-2 vaka sayısına kadar indi. Biz Çin kadar sıkı tedbirler almadığımız için bizim biraz daha uzun sürecek. Eğer tedbirlere uyarsak 4-6 hafta arasında günde 4-5 vaka düzeyine gelebiliriz.

Azalma olurken ikinci dalga yaşar mıyız?

Vaka sayılarının arttığı dönemler olabilir. Ancak bunun eskisi gibi 4-5 bine çıkacağını zannetmiyorum. Ülkeler hem tecrübe edindi, hem de kontrol etmeye hazırlar. Yeniden kısa sürede tedbirler alınarak salgın kontrol altına alınır. İkinci dalga virüsün mutasyon geçirmesiyle olur.

Günlük vaka sayısı ne zaman yüze düşer?

Şu andaki bu azalma böyle devam ederse, 5 binlerden binlere kadar inen süre kadar kısa sürmesini beklemiyoruz. Çünkü belirtisiz insanların vakaya neden olduğu bir döneme gireceğiz. Onları bulmak hastaları bulmak kadar kolay olmayacak. Öyle olduğu için yavaş yavaş azalacak. Bu şekilde devam eder ve arada dalgalanmalar büyük olmazsa 6 hafta civarında vaka sayısı 100'e iner.

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