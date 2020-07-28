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Korona Virüs

Koronavirüste ikinci dalga korkusu! Uzmanlar 'dipten gelen dalga'ya dikkat çekip uyardı: İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek

Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu yaşanırken, Türkiye için de ‘dipten gelen dalga’ya karşı uyarılarda bulunan uzmanlar sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getirerek, "Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek. Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 09:09:00 -
Koronavirüste ikinci dalga korkusu! Uzmanlar 'dipten gelen dalga'ya dikkat çekip uyardı: İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek

Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga korkusu yaşarken uzmanlardan oldukça kritik 'Türkiye' uyarısı geldi.

Avrupa ülkelerinde ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar ‘dipten gelen dalga’ uyarılarında bulundu.

Kışta yeni dalgaya karşı uzmanlardan önlem talebi

Hürriyet'te yer alan habere göre, uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi.

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.

Sonbahara kadar 50 günlük plan

Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu.

Yapılan değerlendirmelerde, “Yaz boyunca Anadolu’da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar."

"Diyarbakır’da halaya katılan da, Karadeniz’de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul’a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek."

"Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek” denildiği öğrenildi.

"Rakamlar 10-20 bine düşmeden kışa girilmemeli"

Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.

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