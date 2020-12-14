Türkiye genelinde koronavirüs risk haritasında Kovid-19'un genel itibarıyla şehir merkezlerinin tamamını kaplamış durumda olduğu görülürken Bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ile açıklanan sokağa çıkma yasağının yerinde bir tedbir olduğu da tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış oldu. Buna göre bazı illerimizde risk devam ediyor. Peki, yüksek risk bulunan iller hangileri?

Koronavirüs'te hangi iller yüksek riskli?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti.

Koca, "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak." ifadelerini kullandı.

Bazı illerin vali ve sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Koca, Samsun, Antalya ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

Hükümette yapılan değerlendirmelere göre, yeni kararların gerçek sonuçları bir hafta sonra görülmeye başlanacak. Ancak buna rağmen son birkaç gün içerisinde İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde gerileme eğiliminin başladığı bilgisi verildi.