  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüste ezber bozan araştırma! Bağışıklık hakkında bildiklerinizi unutun
Korona Virüs

Koronavirüste ezber bozan araştırma! Bağışıklık hakkında bildiklerinizi unutun

Hollanda'da yapılan bir araştırma sonucu koronavirüse karşı şifa bulan hastalarda iyileşmeleri sonrası bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde yeniden bu virüsün görülebildiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:03:00 -
Koronavirüste ezber bozan araştırma! Bağışıklık hakkında bildiklerinizi unutun

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılarak yüz binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Hollanda'da yapılan bir araştırma bağışıklıkla ilgili bilinen bütün bilgileri bir kenara attı.

Ülkeler bir bir ölümcül virüse karşı aşı geliştirme ve salgına son verme çabası içerisine girerken, Hollanda'da bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucu koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın "endişe verici derecede kısa" olduğu belirlendi.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre, koronavirüse karşı şifa bulan hastalarda iyileşmeleri sonrası bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde yeniden bu virüs görülebiliyor.

"Ortalama süre önceden bilinmiyordu"

Ezber bozan araştırmayı yapan ekibin başkanı Lia van der Hoek Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan vakalar sonucu yeniden hastalık riskinin sıfır olmadığını zaten bildiklerini ancak iyileşen hastaların virüse yeniden yakalanabilecek hale gelmesinin ortalama ne kadar sürdüğünü bilmediklerini ancak yapılan son araştırmayla bu sürenin 1 yıl ya da daha az sürebileceği öğrenildi.

Koronavirüs yeniden bulaşabiliyor

Tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için hafif soğuk algınlığına neden olan zararsız dört başka koronavirüs türünü inceleyen bilim insanları, zaman içinde farklı noktalarda insanlardan alınan 513 kan örneklerindeki antikor miktarını analiz etti. Yapılan araştırma sonucu koronavirüsün bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde, yeniden aynı hastaya bulaşabildiği ortaya çıktı.

"Kişiler bağışıklık kazandıklarını düşünmemeli"

Büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaştıklarını belirten Arthur Edridge isimli araştırma görevlisi, bu durumun tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğunu düşündüklerini belirtirken, Hollandalı araştırmacılar çarpıcı sonuç doğrultusunda koronavirüse karşı şifa bulmuş kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarını düşünmemeleri gerektiğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

bildiğimiz grip hastalığı. BİLMİYORLARSA BURADAN ÖĞRENSİNLER BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR ; yahu yeter bıktık bu korona haberlerinden. önümüze her geldiğinde aksırık öksürük tıksırık nöbetlerine giriyorum. korona bana ben geldim diyor. bıktık illallah yeter yahu. Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir. çünkü grip enfeksiyonu demek vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. senede veya 2 senede bir muhakkak temizlik yapar. çaresi hastalık esnasında bol bol günde 5-6 su bardağı nane limon ıhlamur kaynatıp için. en az 8 gün sonra daha rahat pisliği atarsınız. bu yaşlılarda biraz daha ağır geçer. eğer insanlar grip yani korona olamazlarsa o pislik vücut içinde birikir ya kanser yapar ya başka bir hastalık yapar. yani koronasız grip enfeksiyonsuz yaşam yoktur.
  • Yanıtla

Mustafa Türkmen

amma korku saldınız be yetmedimi hala. Sanki bu virüs olmasa insan hiç ölmüyor hiç. Ülkede normalde günde 2500-3000 insanımızı kaybediyoruz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Turgay Güler'den bomba Abdullah Gül ve Canan Kaftancıoğlu iddiası

Bugünkü yazısında CHP içerisinde yaşanan ‘Atatürk’ krizine değinen gazeteci Turgay Güler, Canan Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül’ü kastederek CH..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’
Gündem

Ahmet Davutoğlu’ndan Doğu Akdeniz açıklaması! ‘Daha önce vurgulamıştım’

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ‘Türkiye'nin en hayati bölgesinin Doğu Akdeniz olduğunu daha önce vurgulamıştım. Çünkü Doğu Akdeniz,..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı