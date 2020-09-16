Koronavirüste ezber bozan araştırma! Bağışıklık hakkında bildiklerinizi unutun

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılarak yüz binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Hollanda'da yapılan bir araştırma bağışıklıkla ilgili bilinen bütün bilgileri bir kenara attı.

Ülkeler bir bir ölümcül virüse karşı aşı geliştirme ve salgına son verme çabası içerisine girerken, Hollanda'da bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucu koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın "endişe verici derecede kısa" olduğu belirlendi.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre, koronavirüse karşı şifa bulan hastalarda iyileşmeleri sonrası bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde yeniden bu virüs görülebiliyor.

"Ortalama süre önceden bilinmiyordu"

Ezber bozan araştırmayı yapan ekibin başkanı Lia van der Hoek Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan vakalar sonucu yeniden hastalık riskinin sıfır olmadığını zaten bildiklerini ancak iyileşen hastaların virüse yeniden yakalanabilecek hale gelmesinin ortalama ne kadar sürdüğünü bilmediklerini ancak yapılan son araştırmayla bu sürenin 1 yıl ya da daha az sürebileceği öğrenildi.

Koronavirüs yeniden bulaşabiliyor

Tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için hafif soğuk algınlığına neden olan zararsız dört başka koronavirüs türünü inceleyen bilim insanları, zaman içinde farklı noktalarda insanlardan alınan 513 kan örneklerindeki antikor miktarını analiz etti. Yapılan araştırma sonucu koronavirüsün bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde, yeniden aynı hastaya bulaşabildiği ortaya çıktı.

"Kişiler bağışıklık kazandıklarını düşünmemeli"

Büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaştıklarını belirten Arthur Edridge isimli araştırma görevlisi, bu durumun tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğunu düşündüklerini belirtirken, Hollandalı araştırmacılar çarpıcı sonuç doğrultusunda koronavirüse karşı şifa bulmuş kişilerin hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarını düşünmemeleri gerektiğini ifade etti.