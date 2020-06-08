Koronavirüste en güvenli ülkeler sıralaması yapıldı

Türkiye koronavirüs salgınında güvenli ülkeler arasında yer aldı. Sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmelerin oluşturduğu Deep Knowledge Group isimli konsorsiyum, koronavirüste en güvenli ülkeler sıralaması yaptı.

3 Haziran'da tamamlanan araştırma 130 başlıkta ele alındı. Ve 11 bin 400 veri gözden geçirildi. Karantina ne kadar verimli? Takip ve müdahale yeterli mi? Sağlık sistemi ne durumda? Bölge dayanıklı mı? Acil duruma hazır mı? Ve hükümetin etkisi ne? Bu 6 soru soruldu, 6 cevap sıralamayı oluşturdu. Ve bu sıralama dünya haritasında renklendirildi.

Turuncudan yeşile doğru giden bir renk skalası oluşturuldu. Turuncunun tonları risk altında olan ülkeler. Bunları genellikle Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri oluşturuyor. Yeşilin tonları ise güvenli olan ülkeler. Aralarında Türkiye de var.

En güvenli İsviçre

Haritaların yer aldığı 250 sayfalık rapora göre salgında en güvenli ülke İsviçre. Ardından Almanya, İsrail, Singapur, Japonya, Avusturya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore geliyor.

Türkiye 2'nci kategoriye girdi. En güvenli 37'nci ülke olarak belirlendi. Türkiye'nin altındaki İspanya 45, İtalya 53, İsveç 65, İngiltere ise 68'inci sırada. Türkiye acil durumlara hazırlık kategorisi haricinde diğer kategorilerde bulunduğu sıralama ortalamasının üzerinde puan aldı.

Rapora göre salgına karşı en riskli 10 ülke ise Bahamalar, Laos, Kamboçya, Endonezya, Peru, Paraguay, Honduras, Cezayir, Fas, Brezilya ve Panama.