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Korona Virüs Koronavirüste bir ilk yaşandı!
Korona Virüs

Koronavirüste bir ilk yaşandı!

Hollanda'da koronavirüsü atlattıktan sonra tekrar hastalığa yakalanan 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:14:00 - 2020-10-14 11:16:14
Koronavirüste bir ilk yaşandı!

İlk olarak Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip corona virüs küresel bir salgına dönüştü. Covid-19'da ilk can kaybının üzerinden 10 ay geçti ancak virüs halen insanlık için bir muamma. Son olarak yaklaşık 10 ay sonra Covid-19 pandemisinde bir ilk daha yaşandı. Araştırmacılar daha önce corona virüsü atlatan kişilerin yeniden enfekte olabileceğini tespit etmişti.
Lancet dergisinde yayımlanan bir vaka incelemesine göre bazı durumlarda ikinci enfeksiyon ilkine göre daha ağır geçebiliyor.

İlk ölüm

Hollanda'da ise ikinci kez enfeksiyondan bilinen ilk ölüm gerçekleşti. Yayımlanan vaka sonuçlarına göre 89 yaşındaki bir kadın corona virüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan kadın yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Aynı zamanda kemik iliği kanseri hastası olan kadın 59 gün sonra yeniden hastaneye yatırıldı. Yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Yaşlı kadın bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan antikor testinde kadının vücudunda önceki hastalıktan hiç antikor kalmadığı tespit edildi.

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Yorumlar

Seyfullah

Devamlı takip ettiğim gazetesini aldığım Akite Bu haberler yakışmıyor.Bill gate e hizmet edecek haberlerden artık kaçının.
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Kaktus Sydney

Bu haber kullum covid palavrasinin yeni versiyonu. Covid surecinde saglik calisanlari kendileri soyluyorlar adam zaturreden olse covid den vefat raporu cikariyorlarmis cunku covid ne kadar cok cikarsa hastaneye fon aktarimi o kadar cok. Ustelik bu hanimin losemi den vefat ettigi kesin. Kafa bak ikinci kez yakalandigi covid den vefat etmis. Koca bir palavra haber!
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