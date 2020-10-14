Koronavirüste bin 632 yeni vaka, 62 vefat

“Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 114 bin 992 test yapıldı. Bu kapsamda 1632 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Dünkü iyileşen hasta sayısı ise 1314 oldu. Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1314 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, toplam vaka sayısı 338 bin 779, toplam vefat sayısı 8 bin 957, toplam ağır hasta sayısı 1416, hastalarda zatüre oranı %5.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 296 bin 972 oldu. Bakan Koca, “Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz.” dedi.



En büyük tehlike aile içinde



Öte yandan; salgında en fazla bulaş riskinin aile içi temas sırasında ortaya çıktığı belirtildi. Ankara Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Ateş, yaptığı açıklamada, aile içindeki temasın koronavirüsün yayılımını artırdığına dikkati çekti.