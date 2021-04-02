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Korona Virüs Koronavirüste bilanço artıyor! Yeni rakam açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüste bilanço artıyor! Yeni rakam açıklandı

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüste vaka sayısı dünya genelinde 130 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 00:30:00 -
Koronavirüste bilanço artıyor! Yeni rakam açıklandı

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 130 milyon 82 bin 99'a yükseldi.

ABD, 31 milyon 229 bin 639 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 12 milyon 334 bin 844 ile Brezilya, 12 milyon 302 bin 92 ile Hindistan, 4 milyon 695 bin 82 ile Fransa, 4 milyon 554 bin 264 ile Rusya, 4 milyon 350 bin 266 ile İngiltere, 3 milyon 607 bin 83 ile İtalya, 3 milyon 357 bin 988 ile Türkiye, 3 milyon 291 bin 394 ile İspanya, 2 milyon 854 bin 137 ile Almanya, 2 milyon 406 bin 377 ile Kolombiya, 2 milyon 356 bin 970 ile Polonya, 2 milyon 348 bin 821 ile Arjantin, 2 milyon 238 bin 887 ile Meksika, 1 milyon 897 bin 314 ile İran, 1 milyon 691 bin 737 ile Ukrayna, 1 milyon 549 bin 451 ile Güney Afrika, 1 milyon 548 bin 807 ile Peru, 1 milyon 539 bin 617 ile Çekya, 1 milyon 517 bin 854 ile Endonezya, 1 milyon 280 bin 443 ile Hollanda ve 1 milyon 3 bin 406 ile Şili izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 838 bin 22 kişi yaşamını yitirdi, 104 milyon 752 bin 420 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 22 milyon 491 bin 657 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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