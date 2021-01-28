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Korona Virüs Koronavirüste akılalmaz dolandırıcılık! Sahte aşı skandalı patladı
Korona Virüs

Koronavirüste akılalmaz dolandırıcılık! Sahte aşı skandalı patladı

ABD, Washington eyaletinde yaşanan akılalmaz, koronavirüs dolandırıcılığını konuşuyor. Sahte aşı üreterek internet üzerinden fahiş fiyata satan adam yakalanıp gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 14:31:00 -
Koronavirüste akılalmaz dolandırıcılık! Sahte aşı skandalı patladı

ABD’nin Washington eyaletinde Johnny Stine adlı bir kişi, sahte koronavirüs aşısı üretip, satarak insanların hayatını riske ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Stine’in ürettiği aşıları internetten 400 dolar ile 1000 dolar arasında sattığı belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Stine’ın, koronavirüs aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı kişilere 400 dolar ile 1000 dolar arasında değişen fiyatlarda sattığı tespit edildi.

"Bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu"

ABD Başsavcısı Brian T. Moran yaptığı açıklamada, "Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan, Kovid-19 aşısı olduğunu iddia ettiği bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu" dedi.

Yetkililer, Stine'in, Kovid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen bir salgın olarak ilan edildiği Mart 2020'nin başlarında internet üzerinden aşı reklamı yapmaya başladığını ifade etti.

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