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Korona Virüs Koronavirüste 4 ay öncesine döndük! Böyle devam ederse...
Korona Virüs

Koronavirüste 4 ay öncesine döndük! Böyle devam ederse...

Koronavirüs vaka sayısında son dönemde yaşanan büyük artış sonrası İstanbul’u bile geçen Ankara ve diğer illerde mayıs ayında alınan tedbirlerin yeniden hayata geçirilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:13:00 - 2020-09-07 09:22:47
Koronavirüste 4 ay öncesine döndük! Böyle devam ederse...

Yaz aylarının başlarında oldukça düşen koronavirüs vaka sayıları alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte rehavete kapılıp tatilcilerin plajlara akın etmesi, kalabalık düğünlerin yapılması vaka sayılarında ciddi artış meydana getirdi. 10 bine düşen vaka sayısı son haftalarda 21 binler seviyesine kadar yükseldi.Vefat sayılarında ise virüsün yayılmaya başladığı ilk dönem rakamlarına  yaklaşıldı.

Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte geri dönüş korkusu yaşanırken vaka sayılarının patladığı başta Ankara olmak üzere bazı iller için Mayıs ayında getirilen ancak yaz aylarının başlarından kaldırılan tedbirlerin yeniden getirilmesi gündemde.

Ankara’daki vaka sayısının İstanbul’u ikiye katladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek tedbirlerin getirilebileceğinin sinyalini vermişti.

Vaka sayıları Anadolu'da patladı

Virüsün Türkiye kendini gösterdiği bahar aylarında vakaların yüzde 60’ının ortaya çıktığı İstanbul’da bu oran yüzde 10’a düşerken, Ankara başta olmak üzere diğer Anadolu illerinde yüzde 90 seviyesine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantılarda Ankara ve vaka sayısının yüksek olduğu diğer iller için yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi görüşüldü.

Sokağa çıkma yasağının yeniden getirilmesi son çare olarak bırakılırken sosyal mesafenin korunamadığı AVM’ler gibi riskli alanlar için müeyyideler getirilebilir.

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Yorumlar

Metin Uyulan

Birileri Vatandaşı sokakalardan sahillerden uzak tutmaya Al eriyor . 5G , Küreselciler Hizmetçiler DSÖ .
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Ulvi

Bir kere durum kesinlikle aynı değil.4 ay önce günde yaklaşık 30000 test yapılıyordu 2500-4000 skalasında vaka çıkıyordu,şimdi 100000 test yapılıyor,1500 civarı vaka çıkıyor..Aynı demek istatistik bilimine aykırı.Türk milletini matematikden anlamaz,aklı olmayan,Kim ne yumurtlarsa ona inanan bir milletmi zannettiniz.Sokağa çıkma yasağı olsun diyen herkese şüpheyle bakarım.´´Ekonomi bitsin ,Erdoğan gitsinde Türkiyenin enkaz haline gelmesi önemli değil´´ zihniyetine karşı uyanık olmak lazım.Bu zihniyet asıl Türkiyeyi bitirecek zihniyet.Kendi çıkarından başka bir şey düşünmez.Türkiye batsada zaten gidecek yeri vardır,bir dakika durmaz.Sakın kanmayın.
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