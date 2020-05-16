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Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Bilim insanları, koronavirüsü yenmek için yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Yapılan araştırmalar kapsamında, koronavirüsün hücrelerdeki protein üretimini arttırarak kalanını kendisine ayırdığı ve proteinlerin yapı taşlarına müdahale edilerek koronavirüsün durdurulmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:15:00 -
Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Almanya Frankfurt Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınını yenmek için önemli bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Yapılan araştırmalar sonucu, koronavirüsün hücrelerdeki protein üretimini arttırarak kalanını kendisine ayırdığı ve proteinlerin yapı taşlarına müdahale edilerek virüsü durdurmanın mümkün olacağı belirtildi.

Uzun bir süredir yeni tip koronavirüs salgını üzerinde çeşitli araştırmalar yürüten bilim insanları, elde ettikleri verilere göre 'WP1122' isimli metabolizma kısıtlayıcı kanser ilacıda dahil olmak üzere bazı ilaçların, koronavirüsün hücrelerde kendini yenilemesini engellediğini belirtti.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Jindrich Cinatl, halihazırda kullanılan ilaçlarda yer alan bileşiklerin koronavirüs tedavisinde başarıyla kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Elde edilen bulgulara göre belirlenen ilaçların, ilerleyen günlerde klinik testlere başlanması bekleniyor.

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