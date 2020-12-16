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Korona Virüs Koronavirüsle mücadelede ‘gizli ekip’ kuruldu! Valiye tek tek gönderiyorlar
Korona Virüs

Koronavirüsle mücadelede ‘gizli ekip’ kuruldu! Valiye tek tek gönderiyorlar

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın koruma ekibi ile fotoğrafçılarından oluşan 8 kişilik gizli ekip kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:31:00 -
Koronavirüsle mücadelede ‘gizli ekip’ kuruldu! Valiye tek tek gönderiyorlar

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip' kurarak, kentin işlek noktalarını takibe aldı.

Gizli ekip, kent merkezi ile ilçelerdeki meydan, cadde ve pazar yerlerine giderek, insan yoğunluğunu fotoğraflayıp Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Vali Dağlı da anında polis ekiplerini o bölgeye yönlendiriyor. Dağlı zaman zaman da ekiplerin bulunduğu noktalara giderek çalışmaları yerinde inceliyor.

Kentin durumuna hakim olmak zorunda olduklarını söyleyen Vali Dağlı, şöyle konuştu:

"Bu şu demek; Saathane Meydanı'nda, Çiftlik Caddesi'nde veya Mecidiye Çarşısı'nda ne kadar kalabalık var? Pazar yerlerimizde denetimlerimiz tam yapılıyor mu? Vatandaşlarımız bunlara tam uyuyor mu? Diğer ana arterlerde kalabalığın yoğun olduğu yerlerde hatta ilçelerimizde durum ne? Durumu fotoğraflıyorlar. Fotoğrafları bana gönderiyorlar. Ben de kolluk kuvvetlerimize, kaymakamlarımıza ve il emniyet müdürümüze göndermek suretiyle anında müdahale ettiriyoruz. Yoğunlukların azaltılması için anında müdahale ediliyor. Amacımız sonuçta üzüm yemek. Oradaki kalabalıkların oluşmasını önlemek. Hiçbir çalışanımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Hepsi fedakar şekilde çalışıyor teşekkür ediyoruz."

'Bu bir otokontrol'

Vali Dağlı özel olarak kendi koruma ekibindeki polis memurlarını ve Basın Müdürlüğü'nde görevli fotoğrafçıları bu çalışma için görevlendirdiğini belirterek, "Yoğun ve kalabalık olan yerlere gidip fotoğraflıyorlar. Amacımız kalabalıkların oluşmaması. Bu bir otokontrol. Orada bizim birimlerimizin görevini tam olarak yapıp yapmadığını da kontrol etmiş oluyoruz, vatandaşlarımızın birikmesini de önlemiş oluyoruz. Çift yönlü bir faydası var. 10 gündür bu uygulamayı yapıyoruz. Sekiz kişilik bir ekibimiz var şu anda" dedi.

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