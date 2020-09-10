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Korona Virüs Koronavirüsle mücadelede caydırıcı yöntem! Karantinaya uymayana "şok verilecek"
Korona Virüs

Koronavirüsle mücadelede caydırıcı yöntem! Karantinaya uymayana "şok verilecek"

Türkiye'de koronavirüs vakaları yükselişe geçerken, Samsun'da bir vatandaş, karantinaya uymayan Kovid-19'lu hastalara şok etkisi veren bileklik icat etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:29:00 -
Koronavirüsle mücadelede caydırıcı yöntem! Karantinaya uymayana "şok verilecek"

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele gün geçtikçe önem kazanırken, Samsunlu bir vatandaş da bu mücadele kapsamında sıra dışı bir cihaz geliştirdi.

Rehavete kapılması ve kurallara uyulmaması nedeniyle koronavirüsün ülkemizde yeniden artışa geçmesiyle birlikte iller bazında ölümcül salgına karşı mücadele kapsamında yeni yasaklar ve kısıtlamalar getirilirken, karantina kurallarına uymayan vatandaşları caydırmak adına Samsunlu bir vatandaş pozitif veya temaslı hastalar için şok etkisi veren bileklik icat etti.

Toplum sağlığını tehdit edenlere caydırıcı yöntem

Koronavirüsle mücadele kapsamında durumu ağır olmayan pozitif veya temaslı kişiler evlerde tedavi görmeye devam ediyor. Fakat vurdumduymaz bazı vatandaşlar karantina kurallarını delerek toplum sağlığını tehdit ediyor.

Samsunlu bir vatandaş da kentte 262 pozitif vakanın karantina kurallarına uymadığı haberini alır almaz harekete geçerek, koronavirüsle mücadeleye katkıda bulunmak adına sıra dışı bir alet geliştirdi. Samsun'da motor ustası olan Mustafa Yiğit isimli vatandaş, karantinaya uymayan pozitif veya temaslı hastalar için şok etkisi veren bileklik yaptı.

Hasta, karantinayı delmeye kalkarsa anında şok veriliyor

Daha önce de kadın cinayetleri için elektronik kelepçe üreten Yiğit, bu sefer "elektro şok" özellikli kelepçe ile koronavirüsün yayılmasını önlemek adına bir adım attı. Yiğit'in ürettiği bu bileklik, pozitif veya temaslı hastanın koluna bağlanıyor, vericisi ise kapı dışına konuluyor. Koronavirüs taşıyan ve karantinayı delmeye yeltenen hasta evden çıkmaya çalıştığı an, bileklik o kişiye elektro şok veriyor.

"Her şeyi devletten beklemeyeceğiz"

Motor ustası olmasının yanı sıra Dünya Mucitleri, Evrensel, Araştırmalar ve Geliştirmeler Derneği Genel Başkanı da olan Mustafa Yiğit, karantinaya uymayan vatandaşlara ilişkin haberleri gördükten sonra kolları sıvadığını belirterek, "Bu kişiler için nasıl bir şey yapabilirim. Bu basite alınacak bir durum değildir. Bunun için kurallara uymamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz." dedi.

Israr arttıkça şiddet de artıyor

Koronavirüs tanısı konulan kişilerin karantina kurallarına mutlaka riayet etmesi gerektiğini de belirten Yiğit, daha önce kadın cinayetleri adına ürettiği bu cihazı şimdi evde kalması gereken pozitif vakalar için geliştirdiğini dile getirerek, "Bu şekilde kelepçe ile hem kendini güvenceye alacağız hem dışarıda millete bulaştırmasını engelleyeceğiz. Ölümcül bir şey değil sadece insanın canını yakıyor. Ne kadar ısrarcı olursa kademe kademe şiddeti arttırıyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

laf ola, beri gele...

Şu lüzumsuz işlere kafa yorduğumuz kadar, gerçekten lüzumlu ve faydalı işlere kafamızı yorsak, Mars'a 20 sene evvel biz giderdik... Salgın döneminde ortaya çıkan maskeli süvariler; birazdan başlarlar, "çohhh gözel olmuşşş!" demeye...
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