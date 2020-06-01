Koronavirüsle mücadele ve sağlık çalışanlarının sorunları -CANLI YAYIN

Sağlık-sen Genel Başkanı ve Memursen Genel Başkan Yardımcısı Semih Durmuş yeniakit.com.tr canlı yayınında gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevaplandırıyor.

Mehmet Özmen: Sayın Başkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam rakamları açıkladı. "Gelecek maske ve sosyal mesafa kuralına bağlı" dedi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz.?

Sağlık-sen Genel Başkanı ve Memursen Genel Başkan Yardımcısı Semih Durmuş: Türkiye büyük bir başarıya imza atmıştır. Burada Sağlık Bakanımız ve devlet yetlilerimiz ayrıca sağlık çalışanlarının özverisiyle bu başarı sağlanmıştır. Türkiye'nin bu mücadelede görünmeyen kahramanları 20 yaş altı gençlerdir. Kurallara çok bağlılık göstermişlerdir. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığının şeffaf çalışması da başırının mihenk taşı olmuştur. Bilim Kurulu da önemli bir adımdır. Türkiye ve hekimlerimizin sağlıktaki başarıları tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Türkiye sağlık turizminde dünyanın merkezi olacaktır. Bu başarının altında insana verilen değer vardır.

Dünyadaki koronavirüse karşı verilen mücadelede dünyanın önde gelen ülkeleri çuvallamıştır. Türkiye'deki sağlık sistemi herkesi kapsayan ve insan odaklıdır. Sağlık sistemi Türkiye'de hava gibi bedava olarak veriliyor. Sayın Recep Akdağ'ın ortaya koyduğu işler bugün meyvelerini vermiştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Başta Sağlık Bakanımız ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kişisel koruyucu ekipmanlar en önemli unsurlardı koronavirüste, Sağlık Bakanlığı bu ekipmanları hızlı bir şekilde temin etmiştir. Bugün sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma oranı önemli ölçüde düşmüştür. İlk etapta sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipman olmadan bile müdahalede bulunmuştur. Sağlık çalışanları toplum adına çok önemli hizmet veriyor. Bugüne kadar yapılmış olan hatalar düzeltilmeli, sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmelidir. TBMM'deki cezayı artırıcı uygulamaları olumlu karşılıyoruz.

Mehmet Özmen: Sayın Başkan izleyicilerimiz, sınavsız ünvan değişikliğini soruyorlar.

Biz sendikayız doğruları destekleyip yanlışları eleştireceğiz. Ünvan değişikliği ile ilgili olarak biz Bakanlığa görüşlerimizi iletiyoruz. Ünvan değişikliği olayında teknik hizmet veren bir arkadaşımız mühendisliği bitirirse diplomasını verdiği takdirde mühendislik maaşı ve haklarını almış oluyor. Biz sendika olarak kamu çalışanlarının yanındayız. Biz şovmen sendikacılığını doğru bulmuyoruz. Biz yalan vaalerde bulunmuyoruz zaten. Siyasetçi değiliz, popülist davranamayız. Yanlış bir şey varsa eleştiriyoruz. Memurlar sendikanın kendileri için sendikanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilmiş değil. Sendikaların eli zayıf olursa talepleri gerçekleştirebilmemiz zor olur. İşçi sendikaları eylem yapıp meydanları doldurabiliyor. Memur sendikalarında ise yoğun bir katılım olmuyor. Dolayısıyla siyaseten bir algı oluşmuyor.

Bazı arkadaşlarımız döner sermaye alamıyor. Bunda ciddi bir adaletsizlik var. Sağlık Bakanlığı bu adaletsizliği gidermek zorundadır.