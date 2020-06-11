Koronavirüsle ilgili yeni çalışma! Damarlara saldırıyor

İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, tıp dergisi Lancet'te yayınlanan yeni çalışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde çığır açan gelişmelere sebep olabileceğini belirterek, "Virüsün damar içerisindeki epitel dokulara saldırarak kanın pıhtılaşmasına neden olduğu, pıhtılaşan kanın, beyinde, kalpte ve böbreklerde hasara yola açarak ölüme sebebiyet verdiği gözlemlendi." dedi.

Doç. Dr. Akpınarlı, koronavirüs üzerinde yapılan tıbbi araştırmaların hastalık hakkında yeni bilgiler edinilmesine imkan tanıdığını söyledi.

Dünyanın en çok takip edilen tıp dergilerinden Lancet'de yayınlanan bir makalede, koronavirüsün damar içerisinde yer alan epitel dokulara saldırdığının ortaya konduğuna dikkati çeken Akpınarlı, şu bilgileri verdi:

"Lancet dergisinde yayınlanan yeni çalışma koronavirüs tedavisinde çığır açan gelişmelere sebep olabilir. Virüsün damar içerisindeki epitel dokulara saldırarak kanın pıhtılaşmasına neden olduğu, pıhtılaşan kanın, beyinde, kalpte ve böbreklerde hasara yola açarak ölüme sebebiyet verdiği gözlemlendi. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen epitel dokular, insan sağlığı için hayati önem taşıyor. Lancet'te yayınlanan yeni çalışma, koronavirüsün epitel dokuları enfekte ederek, kanın önemli organlarda pıhtılaştığını, bunun da ölüme götürdüğünü ortaya koydu."

"Yalnızca bir solunum yolu enfeksiyonu değil"

Hastalığın yayılımı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Akpınarlı, şöyle devam etti:

"Kovid-19'un başlangıçta sadece akciğerleri etkilediği görüldü. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda, özellikle genç hastaların beyin arterlerinin tıkanmasıyla beyin kanaması ve felci geçirerek hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Son olarak hastalığın bulguları arasında, parmaklarda ortaya çıkan ağrılı ve kırmızı morluklarla kendini gösteren ağrılı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Bu bulguların ortak noktası kan akışının bozulmasıdır. Kovid-19 ile ilişkili ölümlerin yüzde 40'ının nedeni aslında kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantılıdır. Kovid-19 yalnızca bir solunum yolu enfeksiyonu değil. Son yayınlanan araştırma gösteriyor ki Kovid-19 sadece akciğerleri etkileyen bir solunum yolu hastalığı olmaktan ziyade tehlikeli bir damar enfeksiyonu olarak görülmelidir."

Akpınarlı, yapılan otopsi bulgularında Kovid-19'lu hastalarda pıhtı oluşumu, böbrek hasarı, kalpte yaygın enfeksiyon, inflamasyon, beyinde damar tıkanıklığı, beyin iltihabı gibi bulgular görüldüğünü aktardı.

Kovid-19 enfeksiyonunun, solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olmanın ötesinde, damar hasarı ve damar enfeksiyonuna sebebiyet veren hastalıklara yol açtığını, damar içindeki epitel hücrelerin kalp ve damar sistemlerini koruyan çok önemli yapılar olduğunu vurgulayan Akpınarlı, şöyle devam etti:

"Bu epitel dokusu kalp ve damarların sağlıklı fonksiyonlarını korur ve pıhtılaşmayı engelleyen proteinler salgılayarak, pıhtılaşmanın önüne geçer. Ayrıca epitel dokunun bu faydası savunma sisteminin hareketini ve fonksiyonlarını da kontrol eder. Lancet dergisinde yayınlanan araştırma göstermektedir ki Kovid-19 hastalarının akciğerlerindeki, böbreklerindeki, karaciğerlerindeki ve hatta bağırsaklarındaki epitel hücrelerde hasar oluşmuştur."

"Koronavirüs hakkında yapılan her yeni araştırmanın hastalığın insan bedeni üzerindeki etkilerini anlamamıza sebep oluyor." diyen Doç. Dr. Akpınarlı, bu yeni bilgiler ışığında geliştirilecek tedavilerin Kovid-19'un ölümcüllüğünün azaltılmasında olumlu gelişmelere yol açacağını sözlerine ekledi.