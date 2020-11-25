Koronavirüsle ilgili Türk doktordan Ürküten '83 gün' yorumu!
Almanya'da Türk doktor Müge Çevik, 98 makaleyi inceleyerek yaptığı ortak analize göre koronavirüs geçiren hastaların PCR sürüntü testleri 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor.
Almanya'da Türk doktor Müge Çevik, 98 makaleyi inceleyerek ortak bir analiz yaptı. Buna göre Covid-19 geçiren hastaların PCR sürüntü testleri 83 güne kadar pozitif çıkabiliyor. Araştırmayı radyoloji uzmanı Güner Sönmez yorumladı.
Sönmez, "İlk 5 günde hasta çok bulaştırıcı. 9 günden sonra hastada bulunan virüsler canlılığını kaybediyor. 10 günlük izolayonla uyumlu 10 gun sonra bulaştırıcılık azalıyor veya kayboluyor" açıklamasında bulundu" dedi.