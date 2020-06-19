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Korona Virüs

Koronavirüsle ilgili şaşırtan araştırma

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu koronavirüsün belirti göstermeyen hastalara da zarar verebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 05:56:00 -
Koronavirüsle ilgili şaşırtan araştırma

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yapılan bir araştırma, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Bilim insanları, koronavirüse yakalanan ancak hiçbir belirti göstermeyen hastaların vücudunda virüsün çoğalmaya devam ettiğini ve virüsün bu hastaların bağışıklık sistemine zarar verebileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, asemptomatik hastaların semptomatiklere göre daha az karaciğer yaralanması ve daha hızlı akciğer iyileşmesi gösterdiği, buna rağmen virüsün asemptomatik hastalarda belirli bir dereceye kadar çoğaldığı ve çeşitli zararlara yol açabileceği belirtildi.

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