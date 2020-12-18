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Korona Virüs Koronavirüsle ilgili korkutan sonuçlar açıklandı: Beyine girebiliyor
Korona Virüs

Koronavirüsle ilgili korkutan sonuçlar açıklandı: Beyine girebiliyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün insan vücuduna verdiği zararlar ve etkileri yeni araştırmaların ışığında ortaya çıkıyor. Yapılan son araştırmalara göre koronavirüs geçiren insanların, zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi etkilerden muzdarip olduğunu öne süren bulguların sayısı giderek artıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:05:00 -
Koronavirüsle ilgili korkutan sonuçlar açıklandı: Beyine girebiliyor

Koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalanan insanlarda yaşanan bulgular incelendiğinde zihin bulanıklığı ve bitkinlik gibi bilişsel etkiler hissedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bilim adamları bunun nedenini araştırırken önemli bulgulara ulaştı.

"Koronavirüsün beyin bariyerini aştığı ortaya çıktı"

Popular Science'da yer alan makaleye göre Bilim adamları Covid-19'un etkilerini araştırıyor. Kendinden önce gelen pek çok virüs gibi Covid-19'un da beyne etki ettiği ileri sürüldü.

İki gün önce Nature Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmada bilim adamları, sıklıkla virüsün kırmızı kolları şeklinde betimlenen diken proteininin, farelerdeki kan beyin bariyerini aşabildiğini savundu. Söz konusu bulgular, Covid-19'u sebebi olan SARS-CoV-2 virüsünün beyne girebildiğini kuvvetle öne sürüyor.

Peki Covid-19 nasıl etki ediyor?

Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor. Çalışmanın baş yazarı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan William A. Banks, virüsün genelde bağlanma proteiniyle aynı şeyi yaptığını söyledi. Banks, S1 gibi bağlanma proteinlerinin genelde virüsten ayrıldıkları zaman kendi başlarına hasar verdiklerini ve iltihaba sebep olduklarını ifade etti.

Banks, "S1 proteini, muhtemelen beynin sitokin ile iltihabi ürünler salgılamasına sebep oluyor" açıklamasını yaptı.

"Sitokin Fırtınası"

Covid-19 enfeksiyonunun sebep olduğu yoğun iltihaplanma, bilim çevrelerinde sitokin fırtınası şeklinde adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi virüsü ve proteinlerini gördüğünde, bu işgalci virüsü öldürmeye çalışıyor fakat bu esnada aşırı tepki veriyor. Virüsün bulaştığı kişi ise zihin bulanıklığı, bitkinlik ve diğer bilişsel sorunlar ile kalakalıyor.

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