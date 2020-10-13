Koronavirüsle ilgili ezber bozan gelişme! Bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü

Oxford University Press dergisinde yayınlanan bilimsel makaleye göre koronavirüsle ikinci defa enfekte olması sonucu hayatını kaybeden hasta 89 yaşındaydı ve nadir görülen bir akyuvar kanseri türü olan Waldenström Makroglobülinemisine sahipti.

Söz konusu kanser türü için geliştirilmiş tedaviler mevcut, fakat hastalığın tamamen iyileşmesi mümkün değil.İLK VİRÜSÜ 5 GÜNDE ATLATTIAraştırmacılar kadının senenin başında ateş ve öksürük şikayetiyle hastanenin acil servisine geldiğini, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını, sonrasında hastanede 5 gün boyunca yattığını, ardından da sürekli yorgunluk dışında semptomlarının azaldığını belirtti.

2. kez korona olduktan sonra öldü

Anlattıklarına göre bundan yaklaşık 2 ay sonra, yeni bir kemoterapi seansına başlamasının sadece iki gün sonra, artan ateş, öksürük ve nefes darlığı nedeniyle kadın yeniden hastaneye yatırıldı. Koronavirüs testi tekrar pozitif çıkan hastanın antikor testleri ise 4. ve 6. günlerde negatifti.8. günde hastanın durumunun iyice kötüleştiğini paylaşan araştırmacılar, 2 hafta sonra hastayı kaybettiklerini açıkladı.

Araştırmada iki virüs birbirinden çok farklı çıktı

Araştırma ekibi, her iki enfeksiyondan da test örneklerine ulaştı ve bunlar sayesinde ilk ve ikinci enfeksiyona neden olan virüslerin genetik yapılarının, aynı virüsün mutasyon geçirmesiyle açıklanamayacak kadar farklı olduğu sonucuna vardı. Bu, kadının koronavirüse ikinci kez yakalandığı bulgusunu destekliyor.

Bugüne kadar kaydedilmiş ikinci enfeksiyon vaka sayısı 23, ancak vakalardaki tüm hastalar iyileşti. İkinci enfeksiyon üzerine yapılan araştırmalar kısıtlı. Zira Kovid-19'a neden virüs olan SARS-CoV-2'yi taşıyan kişiler hastalık belirtileri göstermeden birkaç ay boyunca testlerde pozitif çıkabilirler. Ancak araştırmacılar virüsün genetik yapısının farklı olup olmadığını doğrulamak için her iki enfeksiyondan da örneklere ihtiyaç duyuyor.