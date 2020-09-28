Koronavirüse yakalanmıştı! Bülent Arınç’ın son durumu belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç koronavirüse yakalanmıştı. Bülent Arınç’tan son durumu ile ilgili açıklama geldi.

Arınç, eşiyle birlikte hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Bülent Arınç, şu açıklamayı yaptı:

Sevgili dostlar; 18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçtiğini belirten Arınç, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.