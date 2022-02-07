Koronavirüse yakalandıktan sonra koku almaya başladı!

İngiliz bir kadın (25) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra çocukluğundan beri yok olan koku alma duyusuna kavuştu.

The Sun gazetesinin haberine göre, Nancy Sipmson isimli genç kadın çocukluğunda koku alma duyusunu kaybetmişti. Geçtiğimiz Aralık ayında koronavirüse yakalanan Sipmson aniden koku almaya başladığını keşfetti.

Gazeteye konuşan Simpson, “Koronavirüse yakalandıktan sonra evde kaldım ve odamda tecrit uyguladım. Daha sonra bir gün her şeyin kokusunu alabildiğimi fark ettim” ifadelerini kullandı.

Kendisini çok daha mutlu hissettiğini söyleyen Nancy, geçmişte biraz da olsa tat alabildiğini ancak koku alma duyusunun geri gelmesiyle yemeklerden daha da tat alacağını aktardı.

Simpson, “Somon yemeyi gerçekten sevmiyordum ama şimdi gerçekten seviyorum. Bu yüzden daha önce sevmediğim tüm yiyecekleri deneyeceğim ve nasıl hissettiğimi göreceğim” dedi.

Nancy’in durumu garip. Çünkü koronavirüs ortaya çıktığından beri koku kaybına neden olduğu biliniyor.