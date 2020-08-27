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Korona Virüs Koronavirüse yakalanan erkeklere kötü haber
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan erkeklere kötü haber

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Gerik, koronavirüse yakalanan erkeklerin sperm sayısında düşüş yaşandığını ve bu kişilerde kısırlık tespit edildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:04:00 -
Koronavirüse yakalanan erkeklere kötü haber

Diyarbakır'da bir hastanede görevli Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Gerik, koronavirüsün zararlarıyla ilgili dünya basınındaki makaleler üzerinden araştırma yaptı. Dünyanın birçok ülkesindeki araştırmaları inceleyen Prof. Gerik, koronavirüsün hastalarda sperm düşüklüğü ve kısırlığa yol açtığının tespit edildiğini söyledi.

Testisleri bozuyor

Koronavirüs nedeniyle ölen 12 kişiden alınan örneklerle yapılan çalışma sonrası bu kişilerin testislerinde bozulmalar olduğunu belirten Gerik, koronavirüsün sperm kalitesini nasıl bozduğu ve iki yolla kısırlığa sebep olduğunu ifade etti. Bu çalışmaların çok ciddi araştırmalar olduğunu söyleyen Prof. Gerik, "Çin'de ve Amerika'daki iki merkez tarafından yapılmış bir çalışmada ise hastalık benzer şekilde etki ediyor. Koronavirüsten ölen 12 kişinin testisleri alınmış ve incelenmiş." dedi.

Kanallarda çamurlaşma ve tıkanma yapıyor

Yapılan patolojik çalışmalar sonucu koronavirüsün testislere çok ciddi zararlar verdiğini söyleyen Prof. Abdullah Gerik, spermleri taşıyan kanallarda çamurlaşmalar, tıkanmalar, hücrelerde şişmeler ve hücre bozulması olduğunu belirtti. Gerik, bu faktörlerin hepsinin kısırlığa sebep olduğunu belirterek "Ama bu konuda, yaşayanlar üzerinde bir çalışma var mı? Açıkçası ben göremedim. Ölmüş insanlar üzerinden bu çalışmalarda sonuçlar gerçekten çok ciddi hasar oluşturduğunu gösteriyor bize. Araştırılması gereken konulardır. Açıkçası bana bu şikayetle başvuran olmadı. Ama böyle bir risk her zaman vardır." şeklinde konuştu.

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