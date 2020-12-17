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Korona Virüs Koronavirüse yakalanan baba oğul 20 dakika arayla hayatını kaybetti
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan baba oğul 20 dakika arayla hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde koronavirüse yakalanan Uğur Tokur ve babası Osman Tokur, tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:12:00 -
Koronavirüse yakalanan baba oğul 20 dakika arayla hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, koronavirüse yakalandı.

20 dakika arayla hayatını kaybettiler

Bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.

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