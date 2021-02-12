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Korona Virüs Koronavirüse yakalanan annenin sütünde inanılmaz değişim!
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan annenin sütünde inanılmaz değişim!

Meksika’da yaşayan ve yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, koronavirüse yakalandı. Cortez, hastayken sütünün açık bir yeşil tonu olduğunu ve sütün normal rengine dönmesinden iki gün sonra koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Doktorlar, renk değişiminde antikorların etkili olabileceğini belirtiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 18:18:00 - 2021-02-12 18:26:45
Koronavirüse yakalanan annenin sütünde inanılmaz değişim!

Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan ve yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez, bebeğiyle birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalık sırasında sütünün açık yeşil renge döndüğünü ifade etti.

Sütün normal rengine dönmesinden iki gün sonra test yaptığını belirten Cortez, testinin bu defa negatif çıktığını söyledi.

Cortez, yaptığı açıklamada uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini ifade etti. Cortez doktorunun kendisine yaptığı açıklamada, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini söylediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki Anna, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu ifade etti.

Cortez “Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir” ifadelerini kullandı.

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