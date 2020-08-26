Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs siyasilere bulaşmaya da devam ediyor. Yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın için sık sık tedbir uyarısı geliyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüse yakalandı. Dün sosyal medyadan duyuru yapan Ali Babacan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Babacan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu, doktorların bir müddet ailesiyle birlikte karantina altında kalması gerektiğini belirtti.

Sağlık durumu nasıl?

Sözcü’nün haberine göre, Düzenli testlere giren Babacan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca tomografi ve kan tahlili sonuçlarının da olumlu geldiği açıklandı.