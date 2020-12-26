Koronavirüse yakalanan 3 yaşındaki çocuk felç geçirdi

Corona virüs salgınında kan donduran bir gelişme yaşandı. Corona virüsün sadece akciğerlere değil bütün organlara hasar verildiği biliniyor. Birçok araştırma corona virüsün nörolojik etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İLK DEFA GÖRÜLDÜ: 3 YAŞINDAKİ BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇOCUK FELÇ GEÇİRDİ

ABD'nin Missouri eyaletindeki doktorlar, 3 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktıktan yalnızca birkaç saat sonra felç geçirdiğini belirtti. Corona virüs pandemisiyle ilişkili nörolojik etkilere olası bir örnek olarak gösterilen bu vaka, pandemi sürecinde ilk kez gerçekleştiği ifade edildi.. İşte corona virüs salgınında daha önce görülmeyen etkilerin ayrıntıları…

"TEŞHİSTEN BİRKAÇ SAAT SONRA KOLLARINI VE BACAKLARINI OYNATAMIYORDU"

NBC üyesi KSN-TV'nin bildirdiğine göre, yeni yürümeye başlayan bir çocuk olan Colt Parris, bir beyin pıhtısının iyileşmesi için Missouri Üniversitesi Kadın ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Colt'un Covid-19 antikorları için pozitif test yapıldıktan saatler sonra sağ kolunu ve bacağını hareket ettirme yeteneğini kaybettiğini annesi Sara Parris fark etti

FARKLI HAREKETLER YAPIYORDU

Oyuncağını verirken normalde kullandığı kolunu kullanmadığını fark eden anne, tavşanını kapmak için uzandığında da çocuğunun farklı hareket ettiğini anladı.

Pediatrik nörolog Dr. Paul Carney, çocuğun beyninin sol tarafındaki kan akışını kesen bir felç geçirdiğini belirtti.

"NÖROLOJİK HASARLAR VE COVİD-19 ARASINDAKİ İLİŞKİ İNCELENİYOR"

Hastanede nörolog olan Dr. Camilo Gomez, doktorların Covid-19 ile nörolojik problemler arasındaki bağlantının kapsamını incelediklerini belirtti. Gomez basına verdiği demeçte, çocuklar da dahil olmak üzere hastaların felç geçirmesinin ve diğer sorunların nedeninin pıhtı oluşturma eğiliminden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Pandeminin başlangıcından bu yana araştırmacılar, bir hastanın beynini etkileyenler de dahil olmak üzere, koronavirüs ile kan pıhtıları arasındaki olası bir ilişki incelediler.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR VAKA İLE KARŞILAŞILMADI"

Çin'in Wuhan kentinde bu yılın başlarında 214 hasta üzerinden yapılan bir araştırma, üçte birinden fazlasının, bilinç kaybı ve felç dahil olmak üzere hastalığın nörolojik etkilere ve belirtilere sahip olduğunu ortaya koydu.

KAN PIHTILARI VE FELÇ

ABD'li doktorlar ise ayrıca Covid-19 hastaları arasındaki kan pıhtılarını ve felçlerini de belgeledi ve inceledi.

3 yaşındaki çocuğun felç geçirdiği bu vakada ise Dr. Carney, bu şekilde başka bir vakanın olmadığını, 40 veya 60 yaşın üzerinde biri olsaydı, muhtemelen çok farklı bir sonucun olacağını söyledi.

CORONA VİRÜSÜN NÖROLOJİK BELİRTİLERİ

Yüksek ateş, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalığın sık bilinen belirtileri olmadan; baş ağrısı, tat ve koku alamama, baş dönmesi, dengesizlik, görme kayıpları, bilinç bulanıklığı veya kaybı, ani gelişen unutkanlık, felçler, el ve ayaklarda ilerleyici kuvvet kaybı ve uyuşma, nöropatik ağrı gibi nörolojik belirtiler COVID -19 enfeksiyonunun ilk sinyali olabiliyor.

ÇOCUKLARDA CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

İngiltere'de King's College of London'dan araştırmacılar, yorgunluk, baş ağrısı ve ateşin çocuklarda en yaygın corona virüs semptomları olduğunu ve çok azının öksürük, tat veya koku duyusunu kaybettiğini keşfetti.

ÇOCUKLARDAKİ YAYGIN SEMPTOMLAR YETİŞKİNLERDEN FARKLI

Ancak, "Covid-19 Semptomları Uygulaması" arkasındaki ekip, yeni verilerin, hastalığın çocuklarda yetişkinlere kıyasla daha farklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

FARKLI YAŞLARDA TEMEL SEMPTOMLARIN NELER OLDUĞUNUN BİLİNMESİ GEREKİYOR

Çalışmayı yöneten Profesör Tim Spector, "İnsanlara ateş, öksürük ve koku duyusu kaybı ile ilgili takıntılar yerine farklı yaşlarda temel semptomların neler olduğunu anlatmaya başlamamız gerekiyor" dedi.

ÇOCUKLARDAKİ BELİRTİLER

Bilim insanları, çalışma kapsamında test edilen yaklaşık 16 bin çocuktan Covid-19 için pozitif çıkan 198 çocuğun semptom şikayetlerini analiz etti. Semptomları olan Covid-19 pozitif çocukların yüzde 55'inde yorgunluk, yüzde 54'ünde baş ağrısı ve neredeyse yarısında yüksek ateş görüldü.

Bununla birlikte, söz konusu çocukların yaklaşık yüzde 38'inde boğaz ağrısı mevcutken, neredeyse yüzde 35'i öğün atladı, yüzde 15'inin olağandışı bir deri döküntüsü ve yüzde 13'ünde ise ishal vardı.