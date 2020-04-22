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Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan 18 günlük bebek sağlığına kavuştu

Bursa’da koronavirüs tedavisi gören 18 günlük bebek, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

2020-04-22 11:41:00 -
Koronavirüse yakalanan 18 günlük bebek sağlığına kavuştu

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 18 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

Anne ve babası koronavirüse yakalandı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, anne ve babasının koronavirüse yakalanmasının ardından bebeğe yapılan test sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, 8 günlük tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi.

10 günlükken hastaneye getirildi

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesinde görevli Yenidoğan Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, bebeğin henüz 10 günlükken, anne ve babasında Kovid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için hastaneye getirildiğini aktardı.

“Destek tedavisinde bulunduk”

Yapılan testler sonucu bebekte de enfeksiyon saptadıklarını belirten Dorum, "Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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