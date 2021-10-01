  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İranlı isimden dünyayı sarsan açıklama: Savaş başladı

Babasından sonra şimdi de oğlu kontrolden çıktı! Hüseyin Baş'tan Suriye açıklaması

260 kadını taciz eden şüpheliden 'pes' dedirten savunma: Pandemide sıkılmıştım

Uydu görüntüleri gündemi altüst etti! Askeri hareketlilikle gerginlik çıkaran İran’da yeni gelişme

Elleri bağlanıp ağzına havlu sıkıştırılmış halde evde ölü bulunmuştu... Korkunç cinayet çözüldü!

Çin 25 savaş uçağıyla hava sahasına girdi! Gerilim tırmanıyor

TİP milletvekilleri TBMM Yeni Yasama Yılı Açılış toplantısına katılmadı

O kaymakam özür diledi

Tarihi görüşme sonrası Rusya bombayı patlattı

İran'ın tatbikatında olay görüntü! İran askeri Azerbaycan ve Türkiye'ye mesaj gönderdi
Korona Virüs Koronavirüse karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltıyor
Korona Virüs

Koronavirüse karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltıyor

ABD'li ilaç şirketi Merck, koronavirüse karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarı yarıya düşürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 20:57:00 -
Koronavirüse karşı umutlandıran gelişme! Ölüm riskini yüzde 50 oranında azaltıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşının ardından bu kez ilaç geliştirildi. Müjdeli haberi ABD'li ilaç şirketi Merck duyurdu.

Ölüm oranını yarı yarıya azaltıyor

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olabilir

Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck'in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay