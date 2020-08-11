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Korona Virüs

Koronavirüse karşı sonbahar kuralları! Nisan önlemleri o aydan itibaren geri gelecek

Koronavirüsün mayıs ayında Türkiye'de görülmesinin ardından nisan ayında bir dizi önlemler getirilmişti. Yaz aylarındaki rehavet nedeniyle salgın yeniden baş gösterirken, nisan ayında alınan önlemlerin benzerlerinin eylül ayında yeniden uygulanabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:20:00 -
Koronavirüse karşı sonbahar kuralları! Nisan önlemleri o aydan itibaren geri gelecek

Türkiye'de yaz aylarına girerken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı binin altına düşmesine rağmen havaların ısınmasıyla birlikte artan rehavet nedeniyle günlük bilanço tekrar 4 haneli rakamlara ulaştı.

Bilançonun daha da artmasının önüne geçilmesi amacıyla da bir takım önlemlerin alınabileceği belirtildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni planlamalar da devam ederken, çalışmalar öncelikle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları üzerinden sürdürülüyor, ardından Cumhurbaşkanlığı da sürece koordinasyon açısından dahil oluyor.

Eylüle nisan modeli

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kapsamda da ilgili bakanlıklar, geçen nisan ayında alınan bazı önlemin benzerlerini, eylülün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koymayı planlıyor. Sağlık Bakanlığı yeni stratejiler üstünde çalışırken, Ankara’daki planlamanın benzeri, ülke geneline yayılacak.

Denetimler sıklaştırılacak

Yoğun bakımların ayrılması, koronavirüs hastanelerinin listesinin yayınlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak. İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM’lerde denetimlerler artırılacak.

"Toplum o zaman hazır olacak"

15 Eylül'den sonra yeni kuralların gelebileceğini belirten yetkililer de, "Kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15’e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül’den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak." diyor.

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