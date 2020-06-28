Koronavirüse karşı şifa bulan immün plazma bağışı için Türk Kızılay'ına akın etti! Temasa geçilen kişiler sırada bekliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine olumlu cevap vererek salgına karşı şifa bulan 4 bin 643 kişi plazma bağışçısı oldu. Bağışlar sayesinde 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Türk Kızılay böylece 300 pandemi hastanesine yoğun bakımdaki hastaların tedavisi için immün plazma sevkiyatına başladı. Temasa geçilen kişiler ise bağış için sıra bekliyor.

Yaklaşık 24 bin kişiyle temasa geçildi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan “immün plazma” tedavisi devam ediyor. Türkiye çapında koronavirüsle mücadeleyi galip bitirenlerle Türk Kızılay, immün plazma bağışı için temas kurdu. Bu kapsamda 23 bin 755 iyileşmiş kişiyle temasa geçildi. İyileşmiş vatandaşların yüzde 94’ü bağış yapmak için sırada beklerken, bunların 4 bin 643’ünden plazma alındı.

6 binden fazla kişi onay bekliyor

Bağışlar sonucu 11 bin 209 immün plazma bileşeni üretildi. Üretilen immün plazma bileşeni yoğun bakımdaki hastalara uygulanıyor. 3 bin 708 kişi plazma bağışına uygun iken, 6 bin 246 kişi ise uygunluk onayı bekliyor. Ayrıca bin 299 kişiye randevu verildi.

Plazma stokları eksi 25 derecede muhafaza ediliyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye’deki 300 pandemi hastanesine immün plazma sevkiyatı yaptıklarını belirterek, “Günlük ihtiyacı karşılayabiliyoruz. Onun dışında 5 bini aşkın plazmayı eksi 25 derecede dondurarak stokladık. Bunlar 3 yıl saklanabiliyor” dedi.

"Kan bağışı normal seyrine döndü"

Kınık, “Pandemi ve Ramazan etkisi kan bağışlarını olumsuz etkilemişti. Kan bağışı normal seyrine döndü. Yeni normal süreçle birlikte ameliyatlar da yapılmaya başlandı. Kök hücre bağış kampanyası devam ediyor. Kök nakli bekleyen vatandaşlarımız için rutine döndük. Kan bağışının sürekli devam etmesi lazım” ifadesini kullandı.