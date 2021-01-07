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Korona Virüs Koronavirüse karşı müthiş keşif
Korona Virüs

Koronavirüse karşı müthiş keşif

Kolesterol hastalığında kullanılan fluvastin adlı maddenin koronavirüsü baskılayabildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 08:29:00 -
Koronavirüse karşı müthiş keşif

MedRxiv portalında yayınlanan araştırmada, fluvastin adlı maddenin, hastalık bulaşan akciğer hücrelerini etkileyebildiği ve böylelikle virüsün translasyon ve replikasyonunu engellediği ifade edildi.

Statinlerin, hastalığın seyri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya çıkaran bilim insanları, fluvastatinin insan vücudu için hiçbir şekilde tehlikeli olmadığını kaydetti.

Daha önce Alman araştırmacılar, koronavirüsü yok etme kabiliyetine sahip doğal ilacı açıklamıştı. Meyan kökünde bulunan glisirizik asidin Kovid-19’u baskılayabildiğini tespit eden uzmanlar, meyan kökü ekstresinin virüsü yok edici etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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