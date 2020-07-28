Koronavirüse karşı hangi maskelerin daha koruyucu olduğu açıklandı

Bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı önemli ölçüde koruma sağlayan maskelerle ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan açıklamada, salgına karşı en iyi koruma sağlayan maskelerin cerrahi maskeler olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, tek katmanlı dikişsiz maske, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin(CDC) standartlarında üretilmiş iki katmanlı maske ve üç katmanlı cerrahi maske olmak üzere birbirinden farklı 3 maske karşılaştırıldı.

LED ışıklar, yüksek hızlı bir kamera ve bir gönüllü kullanan araştırmacılar; birbirinden farklı bu 3 maskeyi konuşma, öksürme ve hapşırma durumlarında ağızdan çıkan parçacıklara karşı en etkili şekilde koruma sağlayanı belirlemek amacıyla test etti.

Test sonuçlarına göre, koronavirüse karşı korumada en etkili maskenin cerrahi maske olduğu, CDC standartlarına göre üretilen iki katmanlı maskenin ise tek katmanlı maskeye göre daha koruyucu olduğu belirtildi.

Çalışma sonuçları, 'Thorax' dergisinde yayınlandı.