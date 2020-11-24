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Korona Virüs Koronavirüse karşı en savunmasız kan grupları açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüse karşı en savunmasız kan grupları açıklandı

ABD'de yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı en savunmasız kan gruplarını ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 01:13:00 -
Koronavirüse karşı en savunmasız kan grupları açıklandı

ABD Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma sonucu yeni tip koronavirüse karşı en savunmasız kan grupları belli oldu. Bilim insanları, virüsün en yaygın 'A' kan grubunda görüldüğünü, entübasyon riskinin en yüksek 'B' kan grubunda olduğunu açıkladı.

Ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise 'AB' olarak belirlendi.

Çalışma kapsamında, 14 bin 112 koronavirüs hastasının kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranları analiz edildi. İncelemeler sonucu en yüksek enfeksiyon oranları A ve B tipi kan gruplarında görüldü.

En düşük enfeksiyon oranları ise AB ve 0 kan gruplarında gözlemlendi. 0 kan grubunun koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin diğer kan gruplarına göre daha düşük olduğu aktarıldı.

Çalışma sonuçları dünyaca ünlü bilim dergisi Nature'de yayınlandı.

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