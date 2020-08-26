2019 yılının aralık ayında Çin’den sebebi bilinmeyen ölümler başlıklarıyla haberler gelmeye başladı. Aralık ayı sonlarına doğru Çin öncesinde sergilediği tutumu değiştirdi ve ölümlere bir virüsün yol açtığını duyurdu. Elbette Çin yönetimi en başta salgını gizlemeye çalışması tüm dünyanın eleştirilerini aldı. Tedbirlerde geç kalınması ise hastalığın dünyanın dört bir yanına yayılmasına sebep oldu.

Koronavirüsün hızla bulaştığı bilim insanları tarafından kerelerce tekrarlandı. Virüse karşı henüz bir aşı ve ilaç bulunamadı. Hastalıktan korunmak için maske, mesafe ve hijyen son derece önemli. Hatta mümkünse acil ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmamak, kişisel izolasyona dikkat etmek önemli.

Uzmanlar virüsün özellikle kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstünde ciddi sonuçlara yol açtığını belirtiyor. Elbette gençlerde de ölümler dünya genelinde görülüyor. Bu sebeple virüsü alanların bağışıklık sistemleri onların bu hastalıktan kurtulmasındaki en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar ikinci dalga endişesi yaşarken nasıl önlem almaları gerektiğini de araştırıyor. İşte, bağışıklık sistemini güçlendirecek yolları…

Koronavirüse karşı bağışıklık nasıl güçlenir?

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sır sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve salgından korunma konusunda çok önemli olduğunu belirtti. Sır, bağışıklık sisteminin güçlü olmasının vücudun direncini arttırdığını ve hastalıklara karşı koruyuculuk sağlandığını ifade etti. Bu sebeple sağlıklı ve düzenli beslenip Çinko, demir ile A, C, D ve E vitaminleri yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor.

Obezite neden olur?

Koronavirüs salgını sebebiyle “Evde kal” çağrılarına kulak verenlerin beslenme alışkanlıklarında değişiklik olduğunun altını çizen Sır, kilo alımları ve hareketsizliğin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini belirtti. Bu sebeple vatandaşların mevsim sebze ve meyvelerini ölçülü tüketmeleri mümkünse ev yemekleriyle beslenmeleri tavsiye ediliyor. Bağışıklık sistemi için bolca kalori içeren paket gıdalar ve gazlı içeceklerden de mutlaka uzak durulmalı.

Şok diyetler neden zararlı?

Kilo vermek isteyen pek çok kişi hızlıca fazlalıklarından kurtulmak istiyor. Bu sebeple ‘şok’ ismiyle anılan diyetlere başvuruyor. Ancak uzmanlar söz konusu düşük kalorili diyetleri tavsiye etmiyor. Dyt. Merve Sır bu tip bilinçsiz diyetlerin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini ve hastalıklara karşı bedeni daha savunmasız hale getirdiğini ifade etti.

Su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir mi?

Uzmanlar bireylerin günde 3 litre su tüketmeleri gerektiğini belirtiyor. Yeterli su tüketilmediği durumlarda bağışıklık sistemi olumsuz etkileniyor. Bu sebeple uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için vatandaşların su içmeyi unutmamaları, bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar hangileri?

Pek çok kişi internette “Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi güçlensin diye ne yenir ne içilir?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Koronavirüs tedavisiyle ilgili yapılan açıklamalarda C vitamini takviyelerinin hastaların iyileşmesi yönünde önemli etki yaptığı belirtiliyor. Hastalığa yakalanmadan önce bağışıklık sistemini güçlendirmek için C vitamini yönünden zengin limon, portakal, kivi ve mandalinanın tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli vitaminlerden biri de E vitamini. Bu sebeple her gün ölçülü olmak kaydıyla fındık, badem ve ceviz tüketilmeli. Elbette faydalı olduğu için bu yemişler avuç avuç değil tane hesabıyla tüketilmeli. Sağlıklı bir porsiyon için kuruyemişler için 10 adedinin yeterli olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar mevsim meyve sebzelerinin sofralardan eksik olmaması gerektiğini sık sık vurguluyor.

Doğal antibiyotik olarak söylenen sarımsak ve soğanın mutlaka tüketilmesi gerektiği belirtiliyor.

Vücuttaki ikinci beyin olarak ifade edilen bağırsakları da unutmamak gerekiyor. Sağlıklı bağırsaklar sağlıklı bir vücudun anahtarıdır. Bu sebeple lifli gıdalar ile fermente besinlerden olan yoğurt, kefir, turşu gibi ürünler de tüketilmeli. Ancak turşu tüketiminde fazlaya kaçılmaması gerektiği uzmanlarca dile getiriliyor.