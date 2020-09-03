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Korona Virüs Koronavirüse ikinci kez yakalandı! Hastalığı bu kez ağır atlattı
Korona Virüs

Koronavirüse ikinci kez yakalandı! Hastalığı bu kez ağır atlattı

ABD'de, Nisan ayında koronavirüsü hafif atlatan bir kişinin virüse ikinci kez enfekte olduğu ve hastalığı bu kez ağır atlattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 04:32:00 -
Koronavirüse ikinci kez yakalandı! Hastalığı bu kez ağır atlattı

Dünyaca ünlü 'Lancet' isimli tıp dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan ve daha önce koronavirüsü hafif atlatmış 25 yaşındaki bir kişinin koronavirüse ikinci sefer yakalandığı ve hastalığı bu kez daha ağır geçirdiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, 25 yaşındaki bu kişinin ikinci kez enfekte olduğu koronavirüsün farklı genetik dizilimlere sahip olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin Reuters'a açıklamalarda bulunan bağışıklık ve mikrobiyoloji uzmanı Kristian Anderson, "Bu araştırma açıkça virüse tekrar yakalanmanın mümkün olduğunu gösteriyor, çünkü artık biliyoruz ki virüse karşı yüzde 100 bağışıklık geliştirmiyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Tamamen bağışıklık sağlandığı anlamına gelmiyor"

Geçtiğimiz haftalarda, Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan bir açıklamada, 33 yaşındaki bir kişinin Nisan ayında ağır bir şekilde koronavirüs atlattığı, 4 ay sonra genetik dizilimleri farklı olan bir koronavirüse tekrar yakalandığı belirtilmişti. Öte yandan, Avrupa'da da 2 kişinin virüse tekrar yakalandığı ancak hastalığı bu kez daha hafif atlattıkları bildirilildi.

Araştırmacılar, koronavirüse tekrar yakalanmanın düşük bir ihtimal olduğunu ancak ikinci kez enfekte olma durumunda herkes için tamamen bağışıklık sağlandığı anlamına gelmediği konusunda uyarılarda bulundu.

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