Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Biontech mi Sinovac mı?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK canlı yayınında aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aşıların etkinliği tartışılmaya devam ederken Ertuğrul, Delta varyantına karşı en etkili kombinasyonu açıkladı. Ertuğrul şunları söyledi:

En etkili 2 doz Sinovav+1 doz Biontech

"Şu andaki bilimsel veriler, Delta varyantına karşı 2 doz Sinovac 1 doz BionTech'in daha etkili olduğunu gösteriyor.

2 doz BionTech'in etkinliği biraz daha düşük, yüzde 70'lerin biraz altında 65-70 arasında ama eğer 2 doz Sinovac olduysanız ve üstüne 1 dozda BionTech yaptırdıysanız koruyuculuk oranları yüzde 90 in üzerine çıkıyor"