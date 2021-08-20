  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Afganistan'dan kahreden iki fotoğraf karesi
NATO'dan Afganistan açıklaması: Söz veriyoruz...
Frikik sonrası buluştular!
Cornelius farkını ortaya koydu
Korona Virüs Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Biontech mi Sinovac mı?
Korona Virüs

Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Biontech mi Sinovac mı?

Delta Varyantı dünyayı kasıp kavururken, aşıların virüs üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Türkiye'de de özellikle aşı kombinasyonlarının etkinliği konuşulurken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul son araştırma sonuçlarını canlı yayınında aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 12:20:00 - 2021-08-20 12:20:55
Koronavirüse hangi aşı kombinasyonu daha etkili? Biontech mi Sinovac mı?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Ertuğrul, CNN TÜRK canlı yayınında aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aşıların etkinliği tartışılmaya devam ederken Ertuğrul, Delta varyantına karşı en etkili kombinasyonu açıkladı. Ertuğrul şunları söyledi:

En etkili 2 doz Sinovav+1 doz Biontech

"Şu andaki bilimsel veriler, Delta varyantına karşı 2 doz Sinovac 1 doz BionTech'in daha etkili olduğunu gösteriyor.

2 doz BionTech'in etkinliği biraz daha düşük, yüzde 70'lerin biraz altında 65-70 arasında ama eğer 2 doz Sinovac olduysanız ve üstüne 1 dozda BionTech yaptırdıysanız koruyuculuk oranları yüzde 90 in üzerine çıkıyor"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay