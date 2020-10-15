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Korona Virüs Koronavirüse en az yakalanan kan grubu açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüse en az yakalanan kan grubu açıklandı

Yeni araştırmalar, kan grubu '0' olanların koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:55:00 - 2020-10-15 15:02:54
Koronavirüse en az yakalanan kan grubu açıklandı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, yapılan yeni çalışmalarla her gün biraz daha net anlaşılıyor. Bu kapsamda, “Koronavirüs ile kan grubu arasında ilişki var mı?” sorusuna cevap arayan Danimarkalı ve Kanadalı araştırmacılar, benzer bulgulara ulaştı.

Danimarka ve Kanada'da yapılan iki araştırma, kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskinin daha az olabileceğini gösterdi. Araştırmalarda, kan grubunun hastalığın seyrinde rol oynayabileceğine ilişkin yeni bulgular elde edildi. Fakat, uzmanlar gerçekten böyle bir bağ varsa bunun nedeninin bilinmediğini ve hastalar için ne tür sonuçları olabileceğine ilişkin ileri araştırmalara gerek duyulduğunu söylüyor.

İki araştırmanın sonuçları da bilim dergisi Blood Advances'ta yayımlandı. Danimarka'daki araştırmada, 27 Şubat ile 30 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs testi yapılan 473 bin 654 kişinin verileri incelendi ve pozitif çıkan sonuçlar, test yaptırmayan 2,2 milyon kişinin (Danimarka nüfusunun yüzde 38'i) kan gruplarıyla kıyaslandı.

Buna göre testleri pozitif çıkan 7 bin 422 kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı yüzde 38,4. Referans grubundaki 2,2 milyon kişi arasında kan grubu 0 olanların oranı ise yüzde 41,7.

Virüse yakalananların yüzde 44'ü A grubu

Virüs testi pozitif çıkanların yüzde 44'ünün kan grubu A, (Referans grubunda yüzde 42,4) yüzde 12'sinin kan grubu B (Referans grubunda yüzde 11) ve yüzde 5'inin kan grubu da AB (Referans grubunda yüzde 4).

Yani 2,2 milyon kişilik referans grubuyla kıyaslandığında, kan grubu 0 olanların pozitif çıkma oranı, diğer kan gruplarına göre daha düşük.

Kanada'daki araştırmanın sonuçları ise kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme riskinin görece daha düşük olabileceğine işaret ediyor. Araştırmada 21 Şubat'la 28 Nisan arasında yoğun bakımda tedavi gören 95 hastanın verileri incelendi.

Buna göre bu hastalardan 57'sinin kan grubu 0 ya da B. 38'inin ise A ya da AB. A/AB kan grubuna sahip hastaların toplam yüzde 84'ünün mekanik solunum cihazına bağlanması gerekti. O/B kan grubuna sahip hastalarda ise solunum cihazına bağlanma oranı yüzde 61. Aynı şekilde kan grubu A ya da AB olan hastaların yoğun bakımda kalma ortalaması 13,5 gün. 0 ya da B kan grubundaki hastaların ortalaması ise dokuz gün.

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