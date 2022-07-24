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Korona Virüs Koronavirüs zorunlu karantina devam ediyor mu? Koronavirüs karantina süresi kaç gün 2022
Korona Virüs

Koronavirüs zorunlu karantina devam ediyor mu? Koronavirüs karantina süresi kaç gün 2022

Koronavirüsün Omicron varyantıyla birlikte ülkemizde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Alt varyantlarla birlikte vaka sayıları artmaya başladı. Koronaya yakalananlar ise zorunlu karantinanın devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, koronavirüs zorunlu karantina kaç gün?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 12:20:00 -
Koronavirüs zorunlu karantina devam ediyor mu? Koronavirüs karantina süresi kaç gün 2022

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde vaka sayıları bir hayli arttı. Haftalık vaka sayısı 200 bini aştı, aynı şekilde bir haftalık vefat sayısı ise 90’ın üzerinde kaydedildi. Vatandaşlar ise artan vakalarla birlikte zorunlu izolasyon sürecinin devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, koronavirüste zorunlu karantina var mı?

Koronavirüs zorunlu karantina devam ediyor mu? Koronavirüs karantina süresi kaç gün 2022

Koronavirüs salgınının ilk iki yılında zorunlu karantina süresi 14 gündü. Ancak 2022 yılıyla birlikte karantina süresi 7 güne indirildi. Koronavirüs sebebiyle zorunlu karantina süresi 7 gün olarak uygulanmaya devam ediyor. Zorunlu karantina sürecinizle ilgili detaylara Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

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