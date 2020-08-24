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Korona Virüs "Koronavirüs yok" diyen gence ceza kesildi
Korona Virüs

"Koronavirüs yok" diyen gence ceza kesildi

Maske takmanın zorunlu olduğu İtalya'da maske takmayan bir genci polis uyardı. Ancak "Koronavirüs yok" diyerek kendisini karşı çıkması üzerine Roma polisleri gence 400 euro ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:28:00 -
"Koronavirüs yok" diyen gence ceza kesildi

Avrupa'da koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ve büyük oranda can kaybı veren İtalya'da maske takma zorunluluğu getirildi. Maske kullanım zorunluluğu nedeniyle İtalyan vatandaşları, gece de dahil günün her saatinde sıkı kontrole tutuldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Trevi çeşmesi yakınlarında eğlenen bir grup gencin maske takmaması nedeniyle Roma polisleri tarafından uyarıldı. Gruptaki gençlerin birçoğu uyarının ardından maske takarken bir genç ise bu uyarıya itiraz etti. İtalyan gencin maske takmamasını "Koronavirüs yok" diyerek savunması üzerine polisler gence 400 euro (3 bin 490 TL) para cezası kesti.

İtalyan basınına göre, 29 yaşındaki "Koronavirüs yok" diyerek uyarıyı reddeden gence kesilen ilk ceza olduğu kaydedildi.

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