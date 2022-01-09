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Korona Virüs Koronavirüs verileri açıklandı! İstanbul'daki vaka sayısı alarm veriyor
Korona Virüs

Koronavirüs verileri açıklandı! İstanbul'daki vaka sayısı alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı 9 Ocak 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 19:38:00 - 2022-01-09 19:42:42
Koronavirüs verileri açıklandı! İstanbul'daki vaka sayısı alarm veriyor

9 Ocak 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Buna göre; son 24 saatte 384 bin 49 test yapılırken, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi. 173 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 9 Ocak 2021 Pazar günü 35 bin 163 hasta iyileşti.

Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı!

Koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka dikkat çekerek, "Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar." dedi.

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