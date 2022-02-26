Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı

26 Şubat 2022 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

221 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 421 bin 855 test yapılırken, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi. 26 Şubat Cumartesi günü 221 vatandaşımız hayatını kaybetti. 85 bin 552 hasta iyileşti.

Twitter hesabından koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "hatırlat dozu" uyarısında bulundu:

%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı.