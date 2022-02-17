Bakan Koca'dan umutlandıran 'Omicron' açıklaması!

17 Şubat 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

258 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 465 bin 563 test yapılırken, 92 bin 406 yeni vaka tespit edildi. 17 Şubat 2021 Perşembe günün 258 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 103 bin 988 hasta da iyileşti.

'Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk grubu için endişeli olduklarını belirterek, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz." dedi.

Bakan Koca, genel tablodaki son durumu şöyle değerlendirdi:

Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz.