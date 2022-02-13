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Korona Virüs Bakan Koca son bir haftanın tablosunu açıkladı! 'Vaka sayısı iyileşen sayısından fazla'
Korona Virüs

Bakan Koca son bir haftanın tablosunu açıkladı! 'Vaka sayısı iyileşen sayısından fazla'

13 Şubat 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 20:28:00 - 2022-02-13 20:38:26
Bakan Koca son bir haftanın tablosunu açıkladı! 'Vaka sayısı iyileşen sayısından fazla'

Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat 2021 Pazar gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

276 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 419 bin 556 test yapılırken, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi. 276 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 70 bin 169 hasta da iyileşti.

'Vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla'

Twitter hesabından, son bir haftanın analizini yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark, yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemde hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." dedi.

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