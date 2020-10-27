Koronavirüs ve IQ hakkında şaşırtan araştırma

Imperial College London bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları yeni bir araştırma sonucu koronavirüs atlatanların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığını ve IQ'larının düştüğünü tespit etti.

Araştırmacı Dr. Adam Hampshire liderliğinde yürütülen araştırma kapsamında koronavirüs atlatan kişilerin beyinleri incelendi. Hampshire, koronavirüsün beyinde de hasar oluşturduğunu söyledi.

Ekip, 84 bin 285 kişilik bir gruba "Büyük İngiliz Zeka Testi" adı verilen bir test yaptı. İncelemeler sonucu, koronavirüsü ağır atlatan hasaların IQ'larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Öte yandan, hiçbir semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere koronavirüs atlatan kişilerin akıl sağlıklarının daha kötüye gidebileceği kaydedildi.