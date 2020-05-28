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Korona Virüs

Koronavirüs vakalarının arttığı fabrika kapatıldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 16 kişide koronavirüse rastlandı. Fabrikanın geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. Hastalarla temaslı olan 26 kişi karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:50:00 -
Koronavirüs vakalarının arttığı fabrika kapatıldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan kişi, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

16 kişide koronavirüs tespit edildi

Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi, pandemi hastanesinde tedaviye alındı.

Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada fabrikada çalışan 15 işçide daha koronavirüs tespit edildi.

Fabrika kapatıldı

 

Fabrikanın geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı.

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