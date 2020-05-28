Koronavirüs vakalarının arttığı fabrika kapatıldı
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan 16 kişide koronavirüse rastlandı. Fabrikanın geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. Hastalarla temaslı olan 26 kişi karantina altına alındı.
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan kişi, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu.
16 kişide koronavirüs tespit edildi
Burada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi, pandemi hastanesinde tedaviye alındı.
Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada fabrikada çalışan 15 işçide daha koronavirüs tespit edildi.
Fabrika kapatıldı
Fabrikanın geçici süreyle kapatılmasına karar verildi. Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı.