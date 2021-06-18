Koronavirüs vakalarında korkutan yükseliş! O tarihten beri ilk kez

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin toplam sayısı ise 127 bin 945'e çıktı.

Geçen hafta aynı gün 7 bin 393 olarak gerçekleşen günlük vaka sayısı ise bir hafta içinde yaklaşık yüzde 49 arttı.

Son 1 günde 11 bin 7 yeni vaka tespit edilirken, böylece 12 bin 27 vakanın kaydedildiği 19 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.

Delta varyantı etkisi

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.

Bu arada, son 24 saatte 195 bin 565 ilk, 234 bin 834 de ikinci doz aşı uygulandı.

İlk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 42 milyon 216 bin 654'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 30 milyon 657 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.