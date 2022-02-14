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Korona Virüs Koronavirüs vakaları üç büyükşehirde arttı
Korona Virüs

Koronavirüs vakaları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 10:53:00 -
Koronavirüs vakaları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.

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