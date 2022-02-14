Koronavirüs vakaları üç büyükşehirde arttı
Sağlık Bakanlığının paylaştığı 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu.
Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.
Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi.