Koronavirüs vakaları neden artıyor? Eylül ayında koronavirüs yasakları başlayacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede iki yılı aşkın süre geride kaldı. Artan vakalar sebebiyle akıllara ‘Kısıtlamalar tekrar başlayacak mı?’ sorusu geldi. Peki, eylül ayında korona yasakları başlar mı?

Koronavirüs vakaları neden artıyor? Koronavirüs yasakları başlayacak mı?

4-10 Temmuz tarihleri arasında toplam 117.095 vaka tespit edildi. Bir haftada 31 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Aşı süresinin üzerinden zaman geçen ve bağışıklığı azalan kişiler Covid-19 varyantı ve yeni alt varyantlara karşı savunmasız olabilir. Omicron varyantının B1 ve B2 gibi farklı alt varyantları oluşmaya başlamıştı. Şimdi bütün dünyada B4 ve B5 varyantları var ve kolay bulaşıyor. Omicron çok gürültülü bir hastalık oluşturmasa da aşıdan kaçabilen bir varyant. Aşıların etkisi özellikle aşı süresi uzun olan insanlarda aşıdan kurtulma fırsatı oluyor.“Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız. Bir kez aşı olarak ömür boyu korunamayacağımızı söylemiştik. Aşıyla oluşan bağışıklık bizi belli bir süre koruyabiliyor. Ülke olarak bu süreyi aşmış durumdayız. Aştığımız için özellikle riskli gruplardan başlamak üzere aşı programlarının gündeme alınması gerekiyor. Aşının yanında maskeyi de kullanmak zorundayız. Elimizdeki mevcut aşıların oluşturulduğu varyant değişti. Varyant değişimi nedeniyle aşının koruyuculuğu zaten bir miktar azaldı. Oluşan bağışıklık sistemi de ömür boyu kalıcı olmadığı için bağışıklık sistemi de azaldı. Vücut bunu tamamen unuttu diyemeyiz. Vücut tanısa da yeterli korumayı sağlayamıyor. Geçmişte yapılan aşılardan şimdi bir umut beklemek doğru bir yaklaşım olmaz" dedi.

Uzmanların pek çoğu ise okulların açılacağı eylül ayıyla birlikte maske yasağının geri dönmesi gerektiğini ifade ediyor. Konu hakkında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise henüz bir açıklama yapmadı.