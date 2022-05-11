Koronavirüs vakaları neden artıyor? 11 Mayıs Çarşamba korona vaka tablosu:

Koronavirüs ile mücadele devam ederken bir yandan da normalleşme adımları atılıyor. Peki, koronavirüs vaka sayısı niye artıyor?

11 Mayıs Çarşamba korona vaka tablosu:

Son 24 saatte 129 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1711 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Koronavirüs vakaları neden artıyor?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 vakalarındaki artışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu artışlara kalabalıkta bir araya gelmenin, dikkatsiz davranmanın ya da yeterli havalandırılmayan ortamlarda kalabalık şekilde bulunmanın neden olduğunu belirten İlhan, "eçen dönemlerde de şahit olmuştuk, iki ramazan bayramında kapalı olarak evde kalmış, kurban bayramlarında bir araya gelmeyle yine vakalarda kalabalıklardan kaynaklanan artışlar olduğunu görmüştük. Bu dönemde her ne kadar vaka sayısı aşağı doğru da gitse daha dikkatsiz davranmakla, daha kalabalıkla bir araya gelmekle birlikte vaka sayısının artmasını beklemek mümkün. Bunu bir artış ya da azalış trendi olarak görmek gerekiyor. Koronavirüs vakaları bir azalma trendinde. Birkaç gündür 1600'lü, 1800'lü rakamlar olabiliyor ama çok daha yukarı gidebileceğini düşünmüyorum. Bir ya da iki hafta sonra yine binin başlarındaki rakamlara doğru yol alabileceği kanısındayım. Bu yine toplumun davranışlarıyla çok ilişkili" dedi.

Türkiye'deki etkisi azalsa da salgının dünyada devam ettiğini bilmek gerektiğini dile getiren İlhan, "Kapalı yerlerde bir araya geliyorsak olabildiğince havalandırmaya özen göstermemiz, mesafe konusunda dikkatli olmamız ve özellikle kronik hastalığı olan, 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere aşılamayı ön plana çıkarmamız gerekiyor" dedi.