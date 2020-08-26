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Korona Virüs Koronavirüs vakaları arttı, Ankara’da yasaklar geldi! Valilik duyurdu
Korona Virüs

Koronavirüs vakaları arttı, Ankara’da yasaklar geldi! Valilik duyurdu

Ankara'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklerin yasaklanlığını, düğün ve nikah saatlerinin de sınırlandırıldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:06:00 - 2020-08-26 12:22:52
Koronavirüs vakaları arttı, Ankara’da yasaklar geldi! Valilik duyurdu

İçişleri Bakanlığı dün bir genelge yayınladı. Söz konusu genelgede 14 il için koronavirüs tedbirleri kapsamında birtakım yasak ve kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi. Bu illerden biri olan Ankara’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ankara Valisi Vasip Şahin’in başkanlığın olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı.

Buna göre il genelinde sünnet düğünü, nişan vb. etkinlikler yasaklandı.

Düğün ve nikahlar 1 saat ile sınırlandırıldı.

Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek ve söz konusu düzenleme, dans/oyun pisti alanlarını da içerecek. Sandalye ve koltuklar, pistleri de kapatacak şekilde düzenlenecek.

Düğün ve nikahlarda, paketli su servisi hariç her türlü yiyecek ve içecek servisi yasaklanacak, oyun, dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek.

Gelin ve damadın birinci dereceden akrabası olmayan 65 yaş üstü ve 15 yaş altı kimse düğün ve nikaha alınmayacak.

Düğün ve nikah öncesi, alana en yakın polis karakolu veya jandarma karakoluna yazılı başvuru yapılacak.

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